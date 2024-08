Thiaw Milan, la difesa è AL COMPLETO dopo l’arrivo di Pavlovic: Ibrahimovic blocca la sua uscita? Le dichiarazioni del dirigente rossonero

Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione di Pavlovic, ha fatto il punto sui difensori centrali rossoneri, bloccando in qualche modo possibili entrate o uscite del calciomercato Milan in quel reparto. Su Thiaw sembrava esserci l’interesse del Newcastle ma le parole del dirigente rossonero sembrano chiare.

TANTI DIFENSORI – «Abbiamo 5 difensori, Kalulu può giocare sulla fascia, ma mancino è solo Pavlovic come centrale. Questo mercato sarà più di dettagli, uno di questi era portare un difensore mancino centrale. Pavlovic è un leader, in campo e fuori. Questo è importante per noi. E’ sempre buono avere alternative, poi le scelte tecniche spettano al mister»

