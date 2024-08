Conferenza stampa Ibrahimovic: «Pavlovic il profilo giusto, piacerà ai tifosi! Ecco perchè»

Conferenza stampa Ibrahimovic: le parole del dirigente rossonero nel giorno della presentazione di Pavlovic. Queste le sue dichiarazioni

Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Pavlovic come nuovo giocatore del Milan. Ecco cosa ha detto:

MOTIVO DELLA SCELTA – «Abbiamo cercato un difensore con un bel profilo per rinforzare la difesa. La squadra di scouting con Moncada a capo ci ha sottoposto il suo nome, lo abbiamo seguito per un bel pò, è un difensore forte, non ha paura, ha l’atteggiamento giusto. Nella nostra squadra serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è il profilo giusto. Poi in squadra di mancino abbiamo solo Theo Hernandez. Sono sicuro che sarà una dei preferiti dei tifosi perchè dà sempre il 200%. Siamo contenti di averlo gli do il benvenuto»

TANTI DIFENSORI – «Abbiamo 5 difensori, Kalulu può giocare sulla fascia, ma mancino è solo Pavlovic come centrale. Questo mercato sarà più di dettagli, uno di questi era portare un difensore mancino centrale. Pavlovic è un leader, in campo e fuori. Questo è importante per noi. E’ sempre buono avere alternative, poi le scelte tecniche spettano al mister»