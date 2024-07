Thiaw verso l’addio? Newcastle al lavoro, il Milan fissa il prezzo: le CONDIZIONI per la cessione del centrale difensivo

Non solo colpi in entrata, il calciomercato Milan dovrebbe regalare presto anche delle uscite, alcune delle quali molto importanti. È il caso di Malick Thiaw, corteggiatissimo in questa fase dal Newcastle.

Stando a quanto riportato stamattina da Tuttosport il club inglese è al lavoro per provare a realizzare questo colpo ma deve fare i conti con le condizioni imposte dal Milan. I rossoneri non si priveranno del centrale tedesco per offerte inferiori ai 40 milioni di euro.