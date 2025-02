Thiago Motta a DAZN, concorrenti avvisate: «Vittorie che danno fiducia. Abbiamo preso una strada»

Thiago Motta, al termine di Juventus-Inter, ha rilasciato la classica intervista ai microfoni di DAZN nella quale ha mandato un messaggio alle concorrenti

La Juventus ha vinto in casa contro l’Inter salendo a quota 46 punti, infiammando ancor di più la corsa per la Champions League. Il Milan è attualmente a -5 dal quarto posto con una partita da recuperare. L’allenatore bianconero, ai microfoni di DAZN, ha detto la sua sul cammino della sua squadra:

LE PAROLE – «Le vittorie come queste danno fiducia, consapevolezza delle forze che abbiamo. Per arrivare a queste vittorie si deve fare bene, nel primo tempo non meritavamo, l’Inter è stata superiore. Non credo nella fortuna, ma se esiste non arriva sempre. Oggi è stato un primo tempo complicato, li abbiamo rispettati troppo, nel secondo abbiamo giocato a calcio. Questo dà fiducia e consapevolezza che la strada è quella lì».