Theo: «Leao è molto veloce, è una scheggia ma io lo sono di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic, ecco le parole sul Milan, rinnovo e non solo

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic, ecco le parole sul Milan, rinnovo e non solo:

«Certo che sono io il giocatore più veloce. Leao è una scheggia ma il primo posto è mio, senza dubbi. Noi due ci capiamo molto bene perché lui gioca in un modo diverso rispetto agli altri: va sempre nell’ 1 contro 1 e crea spazi per me. Spesso gli avversari non mi seguono nemmeno».