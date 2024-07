Theo Hernandez RESTA al Milan? Ibrahimovic spazza via OGNI DUBBIO sul futuro del terzino

Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di Fonseca al Milan, ha parlato così del futuro di Theo Hernandez. Le sue parole

Durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca al Milan, ha preso la parola anche Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dello svedese sul futuro di Theo Hernandez.

THEO – «Theo è un giocatore del Milan. Siamo fortunati che abbiamo 3 giocatori in semifinale dell’Europeo. Lui è un giocatore del Milan, poi lo sappiamo che è molto felice qua. Ora con il nuovo allenatore avrà più spazio di giocare come piace lui. Anche prima, ma con l’identità di Fonseca sarà costruito per lui. Non sono preoccupato».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC