Theo Hernandez via dal Milan: spunta il RETROSCENA, il FATTORE che lo può avvicinare al rinnovo

In casa Milan tiene banco il futuro di Theo Hernandez. Spunta il retroscena, ecco il fattore che può avvicinarlo al rinnovo

Fattore decisivo Theo Hernandez qualche dubbio sul futuro al Milan l’ha avuto sopratutto nei giorni seguenti all’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. L’ex Real Madrid è uno che vuole vincere sempre e la delusione ti porta anche a fare delle valutazioni su un ciclo in rossonero iniziato nell’estate del 2019.

Come riportato da Calciomercato.com il Milan per Hernández è un qualcosa di grande che non può essere essere ridimensionato a una mera questione di soldi. Vuole vederci chiaro anche sul progetto e su come la società intende rinforzare la squadra. Il primo colpo Morata è stato sicuramente apprezzato tanto che i due hanno trascorso anche delle ore di vacanza insieme in Sardegna, ora servono gli altri.