Theo Hernandez: «Che orgoglio giocare per il proprio Paese»

Theo Hernandez commenta felice su Instagram la sua prima chiamata con la nazionale maggiore francese: «L’inizio di una grande storia»

Theo Hernandez, terzino del Milan, commenta felice su Instagram la sua prima chiamata con la nazionale maggiore francese. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha elogiato la sua crescita in fase difensiva. Ecco le parole del calciatore.

«Un grande giorno. Che orgoglio giocare per il proprio Paese e indossare la maglia della squadra francese, grazie! Un grande grazie a tutti coloro che finora hanno creduto in me, questo è solo l’inizio di una grande storia».