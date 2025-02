Condividi via email

Theo Hernandez Milan, rinnovo sempre più lontano? Il futuro adesso è in dubbio. Le ultimissime sul club rossonero

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il taglio di capelli di Theo Hernandez, sfoggiato nell’andata del match tra Milan e Feyenoord, non rappresenta a pieno quello che può essere il suo futuro.

I contatti per il rinnovo con i rossoneri si sono congelati ormai da diverse settimane. Il terzino non sta performando al massimo delle sue potenzialità in campo e potrebbe davvero lasciare Milano quest’estate durante il mercato.