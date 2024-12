Theo Hernandez Milan, futuro in bilico: rendimento deludente, ma chiede più soldi per il rinnovo. Addio possibile se… Cosa filtra

Il futuro di Theo Hernandez al mercato Milan è in bilico. Come riporta Gazzetta.it il francese, nonostante il rendimento deludente fino a questo momento della stagione, per il rinnovo chiede più soldi rispetto a 4,5 milioni percepiti attualmente. L’intesa potrebbe raggiungersi, ma potrebbe anche non bastare a blindare il terzino.

L’eventuale rinnovo, infatti, potrebbe essere una mossa per evitare di perdere Theo Hernandez sul mercato a prezzo inferiore. A gennaio è improbabile che possa andare via, mentre nell’estate del 2025 l’addio sarebbe possibile. Occhi al Bayern Monaco, club che in passato aveva mostrato interesse.