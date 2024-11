Theo Hernandez Milan, serata da incubo per il francese! Fonseca deluso, spunta il retroscena col tecnico

Theo Hernandez Milan, Fonseca molto deluso dalla prestazione del francese, colpevole su gran parte dei gol incassati

Come riferito da Tuttosport, quella di ieri sera è stata una serata da incubo per Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan è stato probabilmente il peggiore in campo tra i rossoneri, colpevole su tutti i gol segnati dal Cagliari compresi quelli annullati.

Fonseca è rimasto molto deluso dalla prova del ragazzo che dovrà inevitabilmente alzare il proprio standard di rendimento alla ripresa delle competizioni dopo la sosta per le Nazionali. Il Diavolo ha bisogno del vero Theo.