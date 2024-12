Theo Hernandez Milan, Condò sicuro: «Non può stare in panchina, spero gli accada la stessa cosa di Leao con Fonseca»

Theo Hernandez Milan, la speranza di Condò è che gli accada la stessa cosa vissuta da Leao con Fonseca: le dichiarazioni

Condò a Sky Sport ha detto la sua sulla situazione di Theo Hernandez al Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Leao è rimasto fuori 2-3 partite e poi ha trovato il modo per convivere con Fonseca ed è tornato titolare imamovibile del Milan. Spero che con Theo Hernandez accada la stessa cosa. Non sono giocatori di livello tale per cui si può dire che possono stare mesi in panchina. È chiaro che va recuperato».