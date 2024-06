Theo Hernandez Milan, questa big di Premier piomba sul francese! Ci sono NOVITÀ sul suo futuro

Theo Hernandez Milan, questa big di Premier League piomba sul terzino francese! Ci sono NOVITÀ sul suo futuro

Direttamente dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, in scadenza di contratto con il Milan tra due stagioni e per il quale non stanno progredendo i discorsi relativi al rinnovo del contratto.

Stando a quanto riportato dal giornalista Graeme Bailey, il francese sarebbe un obiettivo concreto del nuovo Chelsea targato Maresca: Theo potrebbe diventare uno dei punti fermi del nuovo corso blues.