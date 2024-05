Theo Hernandez Milan, il top club prepara l’offerta da CAPOGIRO: i rossoneri fanno muro, spunta un’opzione PARTICOLARE

Theo Hernandez-Milan, il Bayern Monaco prepara l’offerta monstre per il terzino francese: scenario particolare all’orizzonte

Come riferito da Tuttosport, il Bayern Monaco sarebbe intenzionato nelle prossime settimane a bussare alla porta del calciomercato Milan con una super offerta per Theo Hernandez, terzino francese in scadenza a giugno del 2026.

I rossoneri, che non hanno necessità di cedere nessuno, fanno muro e hanno posto l’asticella ad almeno 80 milioni di euro, cifra che i tedeschi potrebbero pareggiare solo con l’uscita di Alphonso Davies, in orbita Real Madrid. Tuttavia il Diavolo spinge per il prolungamento ma, se non verranno soddisfatte le richieste, potrebbe decidere di tenere il calciatore anche senza prolungamento visti i due anni di contratto rimanenti.