Theo Hernandez Milan, l’INDISCREZIONE fa sorridere i tifosi! ADDIO più lontano, le ULTIMA sul francese

Theo Hernandez-Milan, l’indiscrezione fa sorridere i tifosi rossoneri: il Bayern Monaco non accelera, c’entra la situazione Davies

Come riportato da Fabrizio Romano, l’addio di Theo Hernandez nel calciomercato Milan, direzione Bayern Monaco, non è affatto scontato. Questi gli aggiornamenti su Davies, la cui partenza libererebbe lo slot per il francese:

PAROLE – «Non ci sono stati cambiamenti nella situazione di Davies nonostante le voci secondo cui sarebbe propenso a firmare un nuovo contratto con il Bayern. Il giocatore ha la proposta di un nuovo contratto da parte del Bayern e il Real Madrid aspetta di vedere cosa farà».