Theo Hernandez: la prima grande operazione di Paolo Maldini

Theo Hernandez è stato il primo grande colpo di Paolo Maldini. Il numero 19 rossonero è stato strappato al Real Madrid per soli 20 milioni…

La Gazzetta dello Sport elogia il grande lavoro di Paolo Maldini. Il dirigente rossonero ha creato una squadra all’altezza per quantomeno centrare la qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League, ovvero il quinto posto in campionato. E’ chiaro che il vero obiettivo in casa Milan sarebbe il quarto posto, ma occorre avere pazienza e costanza nei risultati per tutto l’arco della stagione.

Attualmente il Diavolo è primo in classifica, reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A rispettivamente con Bologna, Crotone, Spezia e Inter. Ora l’esame Roma per dimostrare quanto buono fatto sin ora e dunque confermare di essere da Champions League con i fatti e non a parole.

Il vero grande capolavoro di Maldini si è verificato l’estate scorsa, quando con soli 20 milioni di euro, è riuscito a strappare dal Real Madrid, Theo Hernendez. Un affare che ha già dato i suoi frutti: 8 gol e 7 assist in rossonero. Il terzino rossonero, attualmente, vale più di 50 milioni di euro.