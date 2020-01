Theo Hernandez, la mossa vincente di Maldini: adesso vale almeno il doppio

Theo Hernandez è stata una scommessa azzardata, ma azzeccata da parte di Paolo Maldini. Adesso vale già il doppio

L’ultimo mercato estivo del Milan, come del resto molti altri precedenti, è finito sotto la lente d’ingrandimento delle critiche dei tifosi. Un’operazione di tale campagna acquisti però si salva sicuramente: stiamo parlando di quella relativa a Theo Hernandez. Paolo Maldini ha voluto fortemente portare in rossoneri il francese, spingendo Elliott ad investire una cifra importante: 20 milioni di euro, non pochi se consideriamo che al Real Madrid non giocava quasi mai e rappresentava quindi un’incognita a livello di costanza di prestazioni.

Il dirigente rossonero però, che nello stesso ruolo di Theo ha giocato e si è, per così dire, tolto anche qualche soddisfazione, è andato a colpo sicuro e oggi la sua scelta viene ampiamente ripagata. Il numero 19 del Diavolo è una delle note più liete, forse la più lieta, della rosa rossonera. Con 4 gol segnati, tutti su azione, e 2 assist è il terzo difensore più decisivo in campionato dopo Gosens e Kolarov. Il suo valore di mercato è già raddoppiato, ma viste le premesse molto probabilmente lieviterà ulteriormente nei prossimi messi. Elliott intanto inizia a sfregarsi le mani.