Theo Hernandez, i complimenti arrivano da un ex terzino sinistro

Luca Antonini, ex terzino sinistro del Milan, è stato intervistato dal portale DerbyDerbyDerby. Ecco le sue dichiarazioni su Theo Hernandez: «Theo in questo momento è quello più in forma ed è il leader del Milan, da lui arrivano tutte le azioni più importanti, è il più importante dei quattro esterni del derby. Young devo dire la verità si è già integrato bene nel calcio italiano e nel sistema di gioco di Conte. Mi sembra però che Conti e Moses siano un po’ indietro in questo senso, però possono dare una mano anche loro».