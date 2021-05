Theo Hernandez, da un Inzaghi all’altro: è tornato il treno francese

Theo Hernandez torna al gol nella sfida contro il Benevento. Il Milan ha assoluto bisogno di lui per puntare alla qualificazione in Champions

Theo Hernandez torna a far correre il Milan. Il terzino francese torna al gol contro il Benevento dopo ben 131 giorni, dalla sfida contro la Lazio. Quella sera in panchina c’era Simone Inzaghi, l’altra sera invece l’avversario era il fratello Filippo. Una vera e propria bestia nera di famiglia.

Il numero 19 è inoltre il primo difensore del Milan che ha segnato almeno 5 reti e servito almeno 5 assist in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 ad oggi. Curiosità: tutti i suoi 5 gol in questo campionato sono stati segnati in casa e nei secondi tempi. Pioli ritrova il suo treno sulla fascia.