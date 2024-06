Theo Hernandez Bayern Monaco: bavaresi convinti di strappare il SÌ del Milan con questa OFFERTA. I dettagli

Theo Hernandez Bayern Monaco: bavaresi convinti di strappare il SÌ del Milan con questa OFFERTA. Tutti i dettagli

In estate il Bayern Monaco potrebbe farsi avanti in maniera concreta per Theo Hernandez, primo obiettivo dei bavaresi per rinforzare la corsia mancina.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il club tedesco sta studiando l’affondo ideale con il quale strappare il sì del Milan, che nel caso realizzerebbe una pesantissima cessione. La sensazione da Monaco di Baviera è che potrebbe bastare una proposta da 80 milioni di euro.