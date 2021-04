Thauvin, ora il Milan ha una possibilità in più: il punto della situazione spiegato questa mattina internamente da Gazzetta dello sport

Thauvin, ora il Milan ha una possibilità in più: il punto della situazione spiegato questa mattina internamente da Gazzetta dello sport: “L’esterno offre lo sconto e si riapre la pista Milan”. E ancora: “l francese del Marsiglia, a scadenza di contratto, va sotto i4milioni come richiesta d’ingaggio. E gli agenti tagliano le commissioni”.

LA SITUAZIONE- Come riporta la rosea questa mattina il giocatore chiedeva 4 milioni di euro ai rossoneri che in tutta risposta prendevano e prendono tutt’ora tempo, facendo capire molto serenamente che la cifra richiesta è troppo alta. Da qui un ripensamento del giocatore che potrebbe anche arrivare a conclusione dell’affare per molto meno, o comunque per uno sconto sull’ingaggio che accontenti le richieste di Maldini e Gazidis. Il contratto del giocatore con il Marsiglia scadrà a giugno, sicuramente ne sentiremo parlare.

POLITICA NON DISCUTIBILE- La politica del Milan ad oggi è questa, il tetto ingaggi permane tranne che per alcune eccezioni. Inoltre c’è da raggiungere il quarto posto Champions prima di concedere ingaggi superiori alle proprie possibilità.