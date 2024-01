Terracciano Milan, anche la Juve si iscrive alla corsa per il difensore! Le ultime

Terracciano Milan, anche la Juve si iscrive alla corsa per il difensore! I bianconeri piombano sul terzino dell’Hellas Verona

Nonostante i contatti tra il Milan e l’Hellas Verona siano continui, aumentano le concorrenti dei rossoneri per il difensore degli scaligeri. Come riferito da Gianluca Di Marzio, anche la Juve si è iscritta alla corsa per il terzino.

I bianconeri avevano già chiesto informazioni per il calciatore in passato, e starebbero valutando se intervenire o meno per un suo acquisto. Intanto i rossoneri hanno intenzione di fare l’operazione soltanto alle proprie condizioni: il prezzo fatto al momento dall’Hellas di 5 milioni di euro è considerato alto.