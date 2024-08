Teotino PERPLESSO: «Non so che segnale vuole lanciare Fonseca con queste esclusioni, è una cosa che aveva fatto anche Pioli...»

Il giornalista Gianfranco Teotino ha commentato la notizia dell’esclusione di Leao, Calabria e Theo Hernandez dai titolari di Lazio Milan

Dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino dice la sua sulla notizia della probabile esclusione contemporaneamente di Calabria, Leao e Theo Hernandez dai titolari di Lazio Milan di stasera, da parte di Paulo Fonseca.

PAROLE – «Non so che segnale vuole lanciare. Rinunciare ai due migliori… è un qualcosa che tra l’altro ha già fatto anche Pioli, accusando di scarso impegno i due della fascia sinistra rossonera. Fonseca è appena arrivato, il Milan ha giocato due partite ufficiali, i due giocatori di movimento più forti in assoluto sono Theo Hernandez e Leao. Se il Milan vuole fare delle cose grandi in questo campionato deve affidarsi a questi due giocatori. Non si saranno impegnati al massimo, ma lasciarli fuori non credo sia il metodo migliore per coinvolgerli nella costruzione della squadra».