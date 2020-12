Tatarusanu e A. Donnarumma, facciamo il punto sui portieri rossoneri

Tatarusanu e Antonio Donnarumma, facciamo il punto sulla questione portieri in casa rossonero. E sul rinnovo di Gigio…

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Gigio Donnarumma, ritenuto fondamentale dal club. Tuttavia, il numero 99 rossonero non è l’unico portiere della rosa di Stefano Pioli. Il suo eventuale rinnovo (per le ultime novità clicca qui) potrà condizionare anche alcune scelte di mercato.

Antonio Donnarumma dovrebbe presto concludere la propria avventura in rossonero. La dirigenza milanista non vuole legare il futuro dei due fratelli portieri e non proporrà nessun prolungamento di contratto all’ex giocatore del Genoa. Raiola un tentativo lo farà comunque, ma su questo punto il Milan è inamovibile.

Ancora incerto il destino di Tatarusanu. L’estremo difensore rumeno, in casa di partenza di Gigio, dovrebbe rimanere a Milano. In caso contrario potremmo assistere al ritorno in rossonero di Alessandro Plizzari che farebbe il secondo di Gigio Donnarumma.