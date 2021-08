Traoré Milan, affare definito: cifre e dettagli dell’operazione

Traoré Milan, i rossoneri hanno chiuso l’accordo sia col Parma che col giocatore: piccolo indennizzo versato agli emiliani

Il Milan ha chiuso un importante colpo in prospettiva sul mercato. Come riportato da calciomercato.com infatti, i rossoneri hanno definito la trattativa con il Parma per Chaka Traoré, primo 2004 ad esordire in Serie A nella scorsa stagione.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE – Il Milan verserà nelle casse del Parma una cifra vicina ai 600mila euro più bonus e percentuale sull’eventuale futura rivendita del giovanissimo esterno.