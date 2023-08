Taremi Milan: il Porto abbassa le richieste, parti più vicine

Il Milan è in cerca dell’occasione di mercato per questi ultimi giorni di mercato. In tal senso pronta l’offerta per Taremi

Il vice Giroud sarà Taremi? Il Milan è in cerca dell’occasione di mercato per questi ultimi giorni. In tal senso l’attaccante del Porto si avvicina .

Secondo quanto riportato da Sportmediaset i rossoneri avrebbero presentato una prima offerta al Porto dopo i contatti di inizio settimana: 15 milioni di euro più tre di bonus legati ai traguardi raggiunti sul campo dal club meneghino. Proposta consistente e tutt’altro che distante dalla richiesta del Porto, che adesso vuole 20 milioni di euro per liberare la punta in scadenza nel 2024.