Taremi Milan (Sky): possibile offerta last-minute! Le cifre e i dettagli per il possibile colpo in attacco dal Porto

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky nel pre Milan Torino, i rossoneri in attacco faranno un tentativo per Taremi in questi ultimi giorni di mercato.

Il Porto per meno di 25 milioni di euro non lo lascia partire: la sensazione è che il Milan possa offrire 18+bonus per arrivare al giocatore. Se non dovesse riuscire a prenderlo, rimarrebbe Colombo.