Taremi Milan, spunta l’indiscrezione sull’iraniano: tutto fatto con l’Inter? Ultime

Taremi-Milan, il centravanti è ormai un nuovo calciatore dell’Inter: l’indiscrezione sulla punta del Porto non lascia dubbi

Come riportato da FCInterNews.it, Mehdi Taremi, vicinissimo al calciomercato Milan la scorsa estate, è da considerarsi ormai un nuovo giocatore del club nerazzurro.

Il fratello del centravanti del Porto è infatti già stato a Milano per prendere confidenza con la città mentre Taremi avrebbe in gran segreto svolto una prima parte delle visite mediche muovendo di fatto i primi passi come nuovo calciatore nerazzurro. Taremi firmerà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo a 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.