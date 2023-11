Taremi Milan, pronto un nuovo assalto in estate? Cosa succede per la punta iraniana del Porto in scadenza nel 2024

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato del futuro di Mehdi Taremi, attaccante in scadenza di contratto con il Porto e obiettivo di mercato molto concreto del Milan negli scorsi mesi.

Ora sarebbe l’Inter in pole position, con l’iraniano che gli piacerebbe raggiungere la corte di Inzaghi già nel corso della prossima sessione di mercato di gennaio. Al momento, però, non ci sono segnali in tal senso.