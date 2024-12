Igli Tare sul Milan: «Non farà operazioni importanti: i giocatori li ha ma...»

Le parole di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, sulle mosse di calciomercato delle squadre di Serie A per la sessione di gennaio

Presente ai Globe Soccer Awards, in attesa di riprendere il suo lavoro dopo tanti anni trascorsi alla Lazio come direttore sportivo, Igli Tare ha detto la sua sul calciomercato prossimo a iniziare nel mese di gennaio, rilasciando anche un commento sul Milan.

CHE MERCATO SARA’ – «Nella finestra invernale i grandi giocatori non si muovono. Ci saranno operazioni per colmare lacune nelle rose».

ANTONIO SILVA – «È giovane e forte, sarebbe un bel rinforzo».

IL MILAN – «I giocatori di talento li ha, ma ha perso punti in partite chiave. Se non partirà nessuno, non credo farà operazioni importanti».

CHI ACQUISTEREBBE SE FOSSE UN TOP CLUB EUROPEO – «Mario Gila. È veloce, intelligente e non sbaglia una partita. Può diventare uno dei primi 3-4 difensori al mondo e non mi sorprenderebbe se il Real lo rivolesse. Mi piace anche Tavares».

CHI INGAGGEREBBE IN EUROPA – «Gyokeres. Ha un grande potenziale, ma costa. Per le italiane è difficile da prendere».