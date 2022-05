Tardelli: «La Juve non può permettersi di costruire come il Milan». Le parole dell’ex difensore della Nazionale

Marco Tardelli, ex difensore della Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport mettendo a confronto Juventus e Milan.

RICOSTRUIRE COSI’ – «Si perché la Juve non ha più tempo di aspettare. Ha alcuni giovani, ha preso Vlahovic, ma ora deve vincere. Non è il Milan che ha potuto permettersi di costruire. E comunque la svolta è stato Ibra che ha cambiato tutto e trasformato uno spogliatoio timido in uno spavaldo, aiutando la crescita di Tonali, Leao, Tomori, Kalulu. Il Milan ha visto anche Maignan: bravo Maldini. Ha avuto coraggio. La Juve non se lo può permettere».