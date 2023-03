L’ex rossonero Alessandro Nesta compie oggi 47 anni. Il Milan lo ha festeggiato con un post sul proprio account social

Alessandro Nesta compie oggi 47 anni. Il messaggio social di auguri del Milan per l’ex difensore, protagonista in rossonero dal 2002 al 2012 con 224 presenze e 7 gol. Il suo palmares con il Diavolo è di 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane e 2 Scudetti.