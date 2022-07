Tanganga si è promesso al Milan: può arrivare in coppia con De Ketelaere. Le ultime su difensore del Tottenham

Japhet Tanganga si è promesso al Milan, ma non aspetterà a lungo. Se Maldini e Massara riusciranno a chiudere per De Ketelaere, allora scatterà l’affondo per il centrale inglese. Diversamente, la somma messa sul piatto col Bruges potrebbe essere reinvestita per altri giocatori. Anche perché l’opzione Ziyech comporterebbe una spesa molto più bassa di quella per CDK, diciamo sull’ordine dei 10 milioni, e i conti in casa rossonera tornerebbero comunque. Le chances per Tanganga non si azzererebbero del tutto, ma si ridurrebbero.

I contatti con l’entourage del giocatore sono costanti e hanno portato le parti a darsi una scadenza in linea con quella dell’altra trattativa: entro domenica. Se il via libera arriverà nei tempi stabiliti, l’ultimo ostacolo sarà la formula da trovare con il Tottenham. E qui le parti sono ancora distanti: il Milan prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre gli Spurs rimangono orientati sull’obbligo, con l’obiettivo di incassare non meno di 20 milioni.