De Ketelaere Milan entro domenica: più del 50% delle possibilità di vederlo con la maglia rossonera

Come racconta La Gazzetta dello Sport Milan e Bruges, nonostante i due recenti incontri, non hanno ancora trovato l’accordo per De Ketelaere. Il Milan ha alzato leggermente la sua offerta da 30 milioni più 2 di bonus. Il Bruges non ha detto sì.

In questa vicenda, però, c’è una novità sostanziale. Milan e Bruges si sono detti che non ha senso continuare le discussioni oltre questa settimana: al più tardi domenica, ma forse ben prima, sapremo. Eppure, in qualche modo, l’ottimismo resiste. Le possibilità di arrivare a De Ketelaere non sono all’80% ma nemmeno sotto il 50%. Charles ha una sola squadra in testa e gioca a strisce rossonere.

Se nessuna grande europea farà un’offerta al Bruges, la situazione rimarrà questa. A questo punto, si tratta di capire chi vuole rischiare di più. Il Milan può e vuole pagare 35 milioni, impegnando quasi tutto il budget estivo emettendo sulle spalle del giocatore la pressione di una valutazione così importante? Aggiungere 2 milioni al piatto, per un grande club, è piuttosto semplice; le conseguenze, meno.