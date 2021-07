Stefano Tacconi parla di Gianluigi Donnarumma: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus ai microfoni di 1 Station Radio

Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Le sue parole su Gianluigi Donnarumma ed il suo passaggio al Paris-Saint Germain.

«Lo descrivono come il miglior portiere del mondo, ma deve crescere ancora tanto, e non so se la scelta di andare al Paris Saint Germain abbia lo spazio per crescere».