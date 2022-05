Tacchinardi: «Per il Milan sarà difficile vincere a Verona». Ecco le sue parole

Le parole di Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW sulla vittoria dell’Inter e sulla partita di domenica del Milan. Ecco le sue parole:

«L’Inter ha dimostrato una grande mentalità e mi aspettavo questa vittoria per mettere ancora più pressione al Milan. Per il Milan sarà una partita sicuramente complicata anche perché per caratteristiche il Verona sarà difficile da battere».