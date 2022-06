Tacchinardi: «Maldini e Massara hanno fatto un gran lavoro, strano non ci sia la firma». Le parole dell’ex calciatore

Alessio Tacchinardi ha commentato ai microfoni di TMW la situazione rinnovi di Maldini e Massara al Milan. Le sue parole:

«Fa strano che non sia arrivata una conferma. Hanno fatto davvero un grande lavoro, rischiando con giovani forti e scommesse. Mi auguro per i tifosi del Milan che rinnovino, hanno dato serenità anche in un momento di grande pressione lo scorso anno. Fa strano che ancora non ci siano le firme.»