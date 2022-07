Szczesny: «Stop quarti posti, la Juve ha il dovere di puntare allo scudetto». Parla il portiere bianconero

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Tuttosport.

OBIETTIVI – «Beh quando arrivano due come Pogba e Di Maria fa bene anche alla fiducia della squadra, perchè campioni come loro due, ma vale anche per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere trofei. Dopo il bilancio dell’anno scorso è nostro dovere puntare a vincere la Serie A»