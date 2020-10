Szczesny: «Milan, Inter e Napoli per lo Scudetto? Squadre forti ma…»

Szczesny, portiere della Juventus, parla della sfida Scudetto ceh potrebbe vede Milan, Inter e Napoli in lotta per la vetta

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha così parlato al termine della sfida vinta dai bianconeri in Champions League contro la Dinamo Kyev:

«Inter, Napoli e Milan in lotta per lo Scudetto? Sicuramente sono squadre forti, sarà una bella competizione e siamo pronti per lottare al fine di arrivare fino in fondo. Noi comunque sappiamo qual è il nostro dovere: quello di impegnarci al massimo e portare a casa i risultati».