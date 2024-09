Szczesny esce allo scoperto sull’ex OBIETTIVO del Milan: «Non me lo aspettavo FUORI dalla Juve». Le dichiarazioni

Szczesny nel corso dell’intervista rilasciata al canale You Tube di Luca Toselli ha fatto una rivelazione su Chiesa, ex obiettivo del mercato Milan che ha lasciato i bianconeri per trasferirsi al Livepool. Queste le dichiarazioni del polacco.

SZCZESNY – «Un po’ sono sorpreso dal mercato uscite. Uno come Chiesa non me lo aspettavo mai fuori dala Juve, però per la situazione contrattuale posso capirla».