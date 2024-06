Svizzera Italia, Zazzaroni STRONCA Spalletti: parole al VELENO e giudizio IMPIETOSO dopo l’eliminazione

Svizzera-Italia, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha stroncato Luciano Spalletti e gli Azzurri dopo l’eliminazione da Euro 2024

È un Ivan Zazzaroni avvelenato quello che sul Corriere dello Sport scrive un editoriale-sfogo sull’eliminazione dell’Italia, senza calciatori del Milan in rosa, ad Euro2024.

PAROLE – «In fondo siamo usciti dall’Europeo per un episodio: alle 18 di ieri siamo entrati in campo. Errore imperdonabile, poiché da quel momento in avanti non siamo più esistiti. E stata la più brutta Italia della nostra vita. Orribile, scombiccherata, fragile, incapace di difendere, attaccare, reagire, in balia della Svizzera che non è la Francia di Mbappé, ma soltanto una buona squadra. Siamo stati incapaci di calcio. Il principale responsabile di questa disavventura è Spalletti, se non lo scrivessi vorrebbe dire che non lo stimo. Non posso pensare che in Germania fosse lucido, il vero se stesso: il ruolo di ct l’ha coinvolto emotivamente al punto da fargli sprecare gran parte del talento che possiede. Ha fatto, disfatto, mandato al massacro una quindicina di zombie, si è salvato solo Donnarumma che non merita una Nazionale del genere. Con l’onestà che lo contraddistingue, Luciano dovrà riflettere sulla sua inclinazione al ruolo di commissario tecnico. Continuo a chiedermi cosa sia successo a Di Lorenzo, a Barella, Darmian, Mancini, Chiesa, a tutti gli altri. Come ha potuto, Scamacca, giocare una partita del genere? Già perché Retegui… Mi sono vergognato e non mi era mai accaduto assistendo a una partita degli azzurri».