Svezia Italia femminile, Giuliani ancora out: non era mai successo che il portiere restasse fuori per due gare consecutive

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Argentina, l’Italia femminile è pronta a scendere in campo contro la Svezia (appuntamento stamattina alle 9:30) nella seconda gara dei mondiali.

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali e spicca un’esclusione che fa rumore: Laura Giuliani, infatti, siederà ancora in panchina. È la prima volta che il portiere del Milan è out per due partite consecutive con la Nazionale.