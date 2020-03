Suso sull’emergenza coronavirus: «Forza Milano, forza Italia»

Jesus Suso su Instagram posta una foto con il Duomo di Milano, sostenendo i cittadini milanesi e italiani dinnanzi al problema coronavirus

Jesus Suso, attualmente ex rossonero e esterno d’attacco del Siviglia, direttamente su Instagram, cerca di supportare i cittadini milanesi e italiani pubblicando un post con una foto del Duomo di Milano.

L’attaccante spagnolo ha lasciato il club di Via Aldo Rossi per trasferirsi in Andalusia, sponda biancorossa e solamente in caso di qualificazione in Champions, il suo ritorno in Italia sarebbe un’utopia. Intanto, però, Suso di fronte all’emergenza coronavirus, mostra tutta la sua vicinanza: «Forza Milano, forza Italia»