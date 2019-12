Suso: ancora tanti fischi, il pubblico del Meazza non perdona

Lo spagnolo poco brillante anche contro il Sassuolo: deve cambiare marcia

Non vive un momento di grande brillantezza neanche Suso, lo spagnolo non sembra in grado di trascinare il Milan. Prevedibile e poco incisivo anche ieri contro i neroverdi. Al momento della sostituzione è stato fischiato molto dai presenti. Dev’essere più grintoso in campo.

Bennacer: anche l’algerino commette troppi errori!

Giornata complicata anche per Ismael Bennacer. L’algerino ha sbagliato troppi palloni in mezzo al campo. Falloso e maldestro in varie occasioni. Il gol sbagliato è costato molto caro nel risultato finale.