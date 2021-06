Superlega, ex presidente FIGC: «Ho parlato con Ceferin, non è finita»

L’ex presidente della FIGC Antonio Matarrese ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Superlega ai microfoni di Radio Rai

Antonio Matarrese, ex presidente della FIGC, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Superlega ai microfoni di Radio Rai. Ecco le sue parole.

«Ho parlato con Ceferin e sa che la questione non è finita. Si fanno sempre le solite manovre dietro le istituzioni. Non è possibile che nessuno sapesse di questo tentativo di alcuni club, che sono sempre gli stesso da anni. La storia di ripete e c’è qualcosa che non va.»