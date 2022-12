Supercoppa Italiana: ecco quanto incasseranno Milan e Inter

Il 18 gennaio Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa Italiana. Ecco la cifra che le due squadre incasseranno

secondo quanto riportato da FcInter1908. la cifra da incassare per i rossoneri e i neroazzurri non sarà di 6,25 milioni di euro come da contratto standard, ma di 7,5 milioni. Nel contratto è infatti previsto un bonus di 500mila euro con la presenza di un top club, mentre di 1,25 milioni con 2 top club a contendersi il trofeo.