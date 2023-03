Supercoppa Italiana, UFFICIALE: cambia il format! I dettagli

Ufficiale il cambio di format per la Supercoppa Italiana a partire dalla prossima stagione: 4 le squadre partecipanti

Cambia il format della Supercoppa Italiana a partire dalla prossima stagione e per i successivi 6 anni. Come riportato da Calcio e Finanza infatti, il presidente della Lega Casini ha deciso di accettare la proposta dell’Arabia Saudita adottando lo stesso format utilizzato in Spagna.

A partecipare saranno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A: centrare il secondo posto per il Milan vorrebbe dunque dire prendere parte alla prossima edizione del trofeo.