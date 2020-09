Stroppa: «C’era un tocco di mano di Rebic in occasione del rigore»

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita di oggi contro il Milan

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita di oggi contro il Milan. Queste le sue parole: «L’unica considerazione da fare è che nell’occasione del rigore c’era una mano di Rebic. Noi comunque siamo stati poco bravi a lavorare su quel pallone. Poi ho visto una buona reazione ma non era semplice con il Milan. La squadra sta comunque crescendo bene, assorbendo l’inserimento dei nuovi pur con poche partite di campionato e nessuna di precampionato.

Ci prendiamo questo tempo per amalgamare la rosa come fosse rodaggio. Non è il Milan che ci deve dare la serenità di avere punti, ma ho visto la prestazione. I rossoneri sono superiori dal punto di vista qualitativo, forse potevamo fare qualcosa in più a livello caratteriale. L’idea è comunque quella di essere sempre propositivi sebbene alcune squadre ti obblighino a una fase difensiva».