Stramaccioni: «Giroud non è in un momento brillantissimo. Leao punta? Una mossa che può avere senso»

Andrea Stramaccioni ha parlato a DAZN prima di Milan Inter della 33ª giornata di Serie A 2023/24: tutte le dichiarazioni

L’ex allenatore nerazzurri Stramaccioni ha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio di Milan Inter.

PAROLE – «Onestamente pesa più per il Milan, l’Inter si è guadagnata una grande serata. Come ha detto Pippo l’Inter può vincere stasera ed entrare nella storia ma può farlo anche più avanti. L’Inter ha geneticamente qualcosa che dà fastidio al Milan, soprattutto negli spazi aperti. Pioli in conferenza ha fatto una battuta, ma con un briciolo di verità, dicendo di averle provate tutte. Vediamo cosa ha preparato stasera. Giroud è in un momento non brillantissimo. A me Leao piace più sulla fascia sinistra ma è una mossa che può avere un senso».