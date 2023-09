L’ex allenatore nerazzurro, Andrea Stramaccioni, si sofferma su Rafael Leao alla vigilia del derby tra Inter e Milan

Intervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni si è soffermato sull’importanza di Leao per il Milan e sulla crescita del portoghese. Ecco le sue parole alla vigilia del derby contro l’Inter.

LE PAROLE – «Prima era uno splendido solista, ora invece ha preso lui la bacchetta in mano dell’orchestra. E questo credo sia stato favorito proprio dall’addio di Ibrahimovic. Lui era un cattedratico per il carisma che esprimeva e il suo addio ha creato un vuoto dove sono riusciti a inserirsi come leader giocatori che prima erano meno esposti. Tra questi c’è Leao che, insieme ad altri compagni, ha preso in mano un’orchestra che aveva perso il suo direttore».